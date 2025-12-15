iSport.ua
Ротация в Реале. Украинский голкипер может дебютировать в Кубке Испании

Хаби Алонсо готов дать шанс Лунину.
Сегодня, 14:24       Автор: Валентина Чорноштан
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Издание The Athletic поделилось информацией о том, когда в следующий раз мадридский Реал выпустит Андрея Лунина на игру.

По имеющейся информации, украинский вратарь должен выйти в стартовом составе на поединок против Талаверы в рамках Кубка Испании, тогда как Тибо Куртуа получит отдых.

Отмечается, что главный тренер Реала намерен провести ротацию состава в ближайшем матче 1/16 финала Кубка Испании.

Напомним, что Андрей Лунин в этом сезоне провёл только один матч за Реал — в рамках Лиги чемпионов против Олимпиакоса, тогда Реал выиграл со счётом 3:4.

Ранее "королевский" клуб сыграл против Алавеса в рамках Ла Лиги.

