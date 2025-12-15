Пидручный - о своем этапе в Хохфильцене: "Бежал практически на максимуме"

В воскресенье, 14 декабря, прошел второй этап Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поделился своими мыслями об эстафете.

"Выходил с мыслями, что нужно сделать максимум из того, что от меня зависит. Если честно, я до конца не знал, на каком месте мы идем. Думал, что мы еще в топ-10. Но когда приехал на лежку, увидел, что мы на 14-м месте, и у меня проскочила мысль о том, что снова так далеко. Однако я старался с первого круга бежать практически на максимуме, потому что видел, что соперники очень близко ко мне, и пытался отыграть максимум позиций. На втором круге тоже бежал практически на пределе, старался отыграть как можно больше позиций. Понимал, что все возможно и можно сильно улучшить позицию, ведь эстафета важна для Кубка наций".

Как оцениваете свой этап в Хохфильцене?

"Ну, личные гонки, конечно, сложились отрицательно. В первый день было тяжело, многое оставалось непонятным: почему-то сильно сместилась поправка, и я не смог понять, с чем это связано. Вчера самочувствие было не самым лучшим, да и с лыжами возникла проблема — мы допустили ошибку с их подбором, и это тоже сыграло свою роль. Сегодня же все сложилось идеально, поэтому за эстафету можно поставить пять с минусом. Тот один мой выстрел, считаю, не удался, но я рад, что по ходу смог бороться очень хорошо. Это положительная нота, чтобы двигаться дальше".

