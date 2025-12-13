Заря без Будковского уступила лидеру чемпионата

В субботу, 13 декабря, ЛНЗ принимал дома Зарю в рамках 16-го тура УПЛ.

Хозяева сразу начали игру с ряда атак, и если сначлаа Сапутин справлялся с опасносностью, то на 18-й минуте ничего не смог сделать с ударом Яшари.

После пропущенного гола Заря тоже уверенней пошла вперед, и до конца тайма команды активно разменивались моментами.

Второй также начался интересно, ЛНЗ упустил пару возможностей забить, а затем Сапутин отбил мяч точно на ногу Муравскому, который удовил преимущество ЛНЗ. До конца маттча луганчане владели инициативой, но соперник уверенно держал оборону и заработал свои три очка.

ЛНЗ - Заря 2:0

Голы: Яшари, 18, Муравский, 56

ЛНЗ: Паламарчук – Драмбаев, Муравский, Дайко, Пасич – Рябов, Кузик, Пастух, Танковский (Кравчук, 77), Яшари (Кисиль, 86) – Ассинор (Беннетт, 89)

Заря: Сапутин – Вантух, Янич (Пердута, 46), Джордан, Жуниньо (Малиш, 46) – Попара (Маткевич, 65), Башич (Саленко, 46), Кушниренко, Слесар – Андушич, Мичин

