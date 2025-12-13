Проигрыш Эвертона не помешал Миколенко получить хорошую оценку

Выделился в игре против Челси.

В матче 16-го тура АПЛ Эвертон уступил Челси со счётом 0:2.

Левый защитник Эвертона Виталий Миколенко вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок.

За 90 минут матча он создал 2 момента, отдал 26 точных передач из 30 попыток (87%), заработал на себе 1 нарушение правил и совершил 2 удачные обводки из 3 попыток (67%). Также ему удалось сделать 53 касания мяча, выиграть 5 дуэлей из 8 (63%), выполнить 2 отбора, сделать 2 перехвата, 2 выноса, 3 подбора мяча, 1 раз был обыгран и допустил 12 потерь.

Whoscored и Sofascore оценили игру украинца в 6,8 и 6,7 балла соответственно, при этом Миколенко получил самую высокую оценку среди всех игроков Эвертона.

