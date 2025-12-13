iSport.ua
Футбол

Федерация футбола Бразилии начала переговоры с Анчелотти о контракте

Хотят сохранить специалиста до 2030 года.
Сегодня, 17:51       Автор: Валентина Чорноштан
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Федерация футбола Бразилии начала переговоры о продлении контракта с Карло Анчелотти.

По данным Globo, руководство Бразилии заинтересовано в продлении соглашения с итальянским специалистом до 2030 года, независимо от того, какой результат покажет сборная Бразилии на чемпионате мира 2026 года.

Добавим, что Анчелотти имеет самую высокую зарплату среди тренеров национальных сборных в мире — около 10 млн евро в год. Также в случае победы Бразилии на чемпионате мира под руководством Анчелотти тренер получит бонус в размере 5 млн евро.

С момента назначения итальянского специалиста на пост главного тренера сборная Бразилии провела восемь матчей: четыре победы, две ничьи и два поражения.

К слову, игрок Лацио может сменить чемпионат.

