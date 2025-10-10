iSport.ua
Русский Українська
Футбол

В сборной Бразилии определились с будущим Анчелотти

Итальянец, вероятно, поведет команду на ЧМ-2026 с новым контрактом.
Вчера, 21:40       Автор: Андрей Безуглый
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Бразильская конфедерация футбола хочет продлить контракт с Карло Анчелотти.

Напомним, что итальянец возглавил "селесао" в мае, с тех пор у него три победы, поражения и ничья.

Тем не менее, накануне ЧМ-2026 с тренером уже хотят продлить контракт. 

Вероятней всего, сам Анчелотти, если получит такое предложение, примет его. Специалист неоднократно заявлял, что доволен новым местом работы.

Тем не менее пока еще переговоры официально не начинались.

Ранее также сообщалось, что экс-талант Барселоны может вернуться в Ла Лигу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти

Статьи по теме

Анчелотти: Хотел бы остаться в Бразилии до 2030 года Анчелотти: Хотел бы остаться в Бразилии до 2030 года
Луис Энрике пополнил элитный клуб триумфаторов Лиги чемпионов Луис Энрике пополнил элитный клуб триумфаторов Лиги чемпионов
Лунин попрощался с Анчелотти Лунин попрощался с Анчелотти
Реал подтвердил отставку Анчелотти Реал подтвердил отставку Анчелотти

Видео

Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Испания против Грузии и другие матчи квалификации к ЧМ-2026
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Европа07:14
Футбол сегодня: Испания против Грузии и другие матчи квалификации к ЧМ-2026
Украина01:10
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
ЧМ-202600:58
"Понимали ситуацию": Калюжный рассказал, за счет чего удалось обыграть Исландию
ЧМ-202600:50
Ребров: Победа сегодня была на первом месте
ЧМ-202600:35
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
ЧМ-202600:20
Отборочный турнир ЧМ-2026: Украина разбила Исландию, Франция разобралась с Азербайджаном
Киберспорт00:04
NaVi легко переиграли Nigma и встретятся с Mouz за выход BLAST Slam V
Вчера, 23:43
ЧМ-202623:43
Украина ярко вырвала драматическую победу в матче с Исландией
ЧМ-202623:42
Франция легко разобралась с Азербайджаном
Бокс23:12
"Очевидный вариант": Промоутер Фьюри назвал потенциального соперника для возвращения в ринг
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK