В сборной Бразилии определились с будущим Анчелотти

Итальянец, вероятно, поведет команду на ЧМ-2026 с новым контрактом.

Бразильская конфедерация футбола хочет продлить контракт с Карло Анчелотти.

Напомним, что итальянец возглавил "селесао" в мае, с тех пор у него три победы, поражения и ничья.

Тем не менее, накануне ЧМ-2026 с тренером уже хотят продлить контракт.

Вероятней всего, сам Анчелотти, если получит такое предложение, примет его. Специалист неоднократно заявлял, что доволен новым местом работы.

Тем не менее пока еще переговоры официально не начинались.

Ранее также сообщалось, что экс-талант Барселоны может вернуться в Ла Лигу.

