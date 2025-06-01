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Футбол

Луис Энрике пополнил элитный клуб триумфаторов Лиги чемпионов

Испанский специалист второй раз выиграл главный еврокубок.
Вчера, 00:10       Автор: Антон Федорцив
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

Французский Пари Сен-Жермен с Луисом Энрике во главе разгромил миланский Интер в финале Лиги чемпионов. Испанец пополнил список дважды побеждавших в турнире тренеров.

Луис Энрике стал 21-м специалистом с двумя и более триумфами в главном еврокубке. В частности, дважды в Кубке чемпионов Юпп Хайнкес, Жозе Моуринью, Алекс Фергюсон и многие другие. Рекордсмен – Карло Анчелотти (5 побед).

В то же время Луис Энрике стал лишь седьмым тренером, бравшим Лигу чемпионов с двумя разными командами. Первым такое достижение покорил австриец Эрнст Хаппель (Фейеноорд, Гамбург). Впоследствии компанию ему составили те же Хайнкес, Моуринью, Анчелотти, а также Оттмар Хитцфельд и Пеп Гвардиола.

Разгромом Интера ПСЖ оформил самый большой разгром в истории финалов Лиги чемпионов.

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