Луис Энрике пополнил элитный клуб триумфаторов Лиги чемпионов

Французский Пари Сен-Жермен с Луисом Энрике во главе разгромил миланский Интер в финале Лиги чемпионов. Испанец пополнил список дважды побеждавших в турнире тренеров.

Луис Энрике стал 21-м специалистом с двумя и более триумфами в главном еврокубке. В частности, дважды в Кубке чемпионов Юпп Хайнкес, Жозе Моуринью, Алекс Фергюсон и многие другие. Рекордсмен – Карло Анчелотти (5 побед).

В то же время Луис Энрике стал лишь седьмым тренером, бравшим Лигу чемпионов с двумя разными командами. Первым такое достижение покорил австриец Эрнст Хаппель (Фейеноорд, Гамбург). Впоследствии компанию ему составили те же Хайнкес, Моуринью, Анчелотти, а также Оттмар Хитцфельд и Пеп Гвардиола.

Разгромом Интера ПСЖ оформил самый большой разгром в истории финалов Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!