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Футбол

ПСЖ оформил самый большой разгром в финалах Лиги чемпионов

Французский гранд деклассировал миланский Интер.
31 мая, 23:59       Автор: Антон Федорцив
Пари Сен-Жермен / Getty Images
Пари Сен-Жермен / Getty Images

Пари Сен-Жермен забил пять безответных мячей в решающем поединке Лиги чемпионов 2024/25. В воротах миланского Интера расписались Ашраф Хакими, Дезире Дуэ (дважды), Хвича Кварацхелия и Сенни Маюлу.

ПСЖ одержал самую доминантную победу в истории финалов турнира. До сих пор в четырех случаях победитель превосходил неудачника решающих матчей на четыре мяча. Такие победы отметили мадридский Реал, мюнхенская Бавария, итальянский Милан (дважды).

Самая большая разница в финалах Кубка чемпионов:

  • 5: ПСЖ – Интер – 5:0 (2024/25)
  • 4: Реал – Айнтрахт – 7:3 (1959/60)
  • 4: Бавария – Атлетико – 4:0 (1973/74)
  • 4: Стяуа – Милан – 0:4 (1988/89)
  • 4: Милан – Барселона – 4:0 (1993/94)

К слову, защитник ПСЖ Ашраф Хакими установил нетипичное достижение финалов Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ

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