ПСЖ оформил самый большой разгром в финалах Лиги чемпионов
Французский гранд деклассировал миланский Интер.
Пари Сен-Жермен забил пять безответных мячей в решающем поединке Лиги чемпионов 2024/25. В воротах миланского Интера расписались Ашраф Хакими, Дезире Дуэ (дважды), Хвича Кварацхелия и Сенни Маюлу.
ПСЖ одержал самую доминантную победу в истории финалов турнира. До сих пор в четырех случаях победитель превосходил неудачника решающих матчей на четыре мяча. Такие победы отметили мадридский Реал, мюнхенская Бавария, итальянский Милан (дважды).
Самая большая разница в финалах Кубка чемпионов:
- 5: ПСЖ – Интер – 5:0 (2024/25)
- 4: Реал – Айнтрахт – 7:3 (1959/60)
- 4: Бавария – Атлетико – 4:0 (1973/74)
- 4: Стяуа – Милан – 0:4 (1988/89)
- 4: Милан – Барселона – 4:0 (1993/94)
К слову, защитник ПСЖ Ашраф Хакими установил нетипичное достижение финалов Лиги чемпионов.
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