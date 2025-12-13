Ливерпуль с Салахом оформил домашнюю победу над Брайтоном

В субботу, 13 декабря, Ливерпуль принимал дома Брайтон. Мохамед Салах вернулся в заявку, но не в стартовый состав.

И сразу же на первых минутах матча хозяева открыли счет голом Экитике. А на 26-й минуте на поле появился Салах, заменив травмировавшегося Гомеса.

После выхода египтянина Ливерпуль несколько сбавил темп, но и Брайтон мало что мог предложить в атаке, потому тайм завершился с минимальнрым счетом.

Со стартом второй половины обе команды прибавили, и моменты начались у обоих ворот. Удачней были мерсисайдцы, которым помог угловой. Салах подал точно на Экитике, и француз оформил дубль.

До конца матч еще пару раз мог измениться в ту или иную сторону, однако обеим командам не хватало точности, и поединок завершился победой Ливерпуля.

Ливерпуль - Брайтон 2:0

Голы: Экитике, 1, 60

