iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль с Салахом оформил домашнюю победу над Брайтоном

Главным героем матча стал Уго Экитике.
Сегодня, 18:58       Автор: Андрей Безуглый
Уго Экитике / Getty Images
Уго Экитике / Getty Images

В субботу, 13 декабря, Ливерпуль принимал дома Брайтон. Мохамед Салах вернулся в заявку, но не в стартовый состав.

И сразу же на первых минутах матча хозяева открыли счет голом Экитике. А на 26-й минуте на поле появился Салах, заменив травмировавшегося Гомеса.

После выхода египтянина Ливерпуль несколько сбавил темп, но и Брайтон мало что мог предложить в атаке, потому тайм завершился с минимальнрым счетом.

Со стартом второй половины обе команды прибавили, и моменты начались у обоих ворот. Удачней были мерсисайдцы, которым помог угловой. Салах подал точно на Экитике, и француз оформил дубль.

До конца матч еще пару раз мог измениться в ту или иную сторону, однако обеим командам не хватало точности, и поединок завершился победой Ливерпуля.

Ливерпуль - Брайтон 2:0
Голы: Экитике, 1, 60

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Брайтон

Статьи по теме

Саудовские клубы опровергли интерес к вингеру Ливерпуля Саудовские клубы опровергли интерес к вингеру Ливерпуля
Милан проявил интерес к звезде Ливерпуля Милан проявил интерес к звезде Ливерпуля
Ливерпуль обыграл Интер и продолжил свою победную серию на Сан-Сиро Ливерпуль обыграл Интер и продолжил свою победную серию на Сан-Сиро
Ливерпуль минимально одолел Интер Ливерпуль минимально одолел Интер

Видео

ТОП-10 моментов НБА: комбинация Макдениэлса и Гобера возглавила рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: комбинация Макдениэлса и Гобера возглавила рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Джакомель и Жанмонно одержали победы в спринтах на втором этапе Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Хохфильцене
просмотров
Футбол сегодня: продолжение тура УПЛ, поединки Ливерпуля, Арсенала, Барселоны и ПСЖ
просмотров

Последние новости

Европа21:25
Дубль Рафиньи принес Барселоны волевую победу
Украина20:50
УПЛ: Кривбасс не справился с Колосом, ЛНЗ разбил Зарю
Украина20:10
Полесье удержало победу против Карпаты
Европа19:57
Проигрыш Эвертона не помешал Миколенко получить хорошую оценку
Европа19:34
Ассист против Брайтона помог Салаху побить рекорд Руни
Теннис19:25
Калинина вышла в финал турнира в Лиможе
Европа19:08
Челси одержал верх над Эвертоном
Европа18:58
Ливерпуль с Салахом оформил домашнюю победу над Брайтоном
Другие страны18:08
Замена Бускетсу. Интер Майами подпишет полузащитника
Другие страны17:51
Федерация футбола Бразилии начала переговоры с Анчелотти о контракте
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK