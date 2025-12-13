Челси – Эвертон. Сыграет ли с первых минут Миколенко?

На поле или на скамейке.

В субботу в рамках 16-го тура АПЛ сыграют Челси и Эвертон.

Команды уже определились со стартовыми составами: украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко выйдет с первых минут.

Напомним, что в Челси также есть украинец Михаил Мудрик, но пока он отбывает дисквалификацию из-за положительного допинг-теста.

Ранее Мудрик получил новый бан в Великобритании. Что известно о ситуации?

