iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Челси – Эвертон. Сыграет ли с первых минут Миколенко?

На поле или на скамейке.
Сегодня, 16:14       Автор: Валентина Чорноштан
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

В субботу в рамках 16-го тура АПЛ сыграют Челси и Эвертон.

Команды уже определились со стартовыми составами: украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко выйдет с первых минут.

Напомним, что в Челси также есть украинец Михаил Мудрик, но пока он отбывает дисквалификацию из-за положительного допинг-теста.

Ранее Мудрик получил новый бан в Великобритании. Что известно о ситуации?

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси эвертон Виталий Миколенко

Статьи по теме

Челси и Манчестер Сити поборются за защитника Баварии Челси и Манчестер Сити поборются за защитника Баварии
Мудрик получил новый бан в Британии Мудрик получил новый бан в Британии
Французский защитник может сменить Лондон на Италию Французский защитник может сменить Лондон на Италию
Форвард Челси пропустит 6-8 недель Форвард Челси пропустит 6-8 недель

Видео

ТОП-10 моментов НБА: комбинация Макдениэлса и Гобера возглавила рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: комбинация Макдениэлса и Гобера возглавила рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Джакомель и Жанмонно одержали победы в спринтах на втором этапе Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Хохфильцене
просмотров
Футбол сегодня: продолжение тура УПЛ, поединки Ливерпуля, Арсенала, Барселоны и ПСЖ
просмотров

Последние новости

Украина17:28
Заря без Будковского уступила лидеру чемпионата
НБА17:24
Стефен Карри установил новый рекорд НБА
Европа и мир17:05
Сборная Украины U-20 одержала вторую победу на ЧМ в Дивизионе 1A
Биатлон16:41
Историческая награда. IBU присудила сборной Украины серебро ЧМ-2011 в эстафете
Европа16:14
Челси – Эвертон. Сыграет ли с первых минут Миколенко?
Европа15:50
Милан рассматривает вариант с подписанием немецкого форварда из АПЛ
Европа15:19
Ханси Флик - о вратарской иерархии Барселоны
Украина14:59
Кривбасс разошелся миром с Колосом
Европа14:54
Маттео Гендузи может сменить Лацио на турецкий гранд
НХЛ14:25
Центрфорвард Юты выбыл минимум на 8 недель
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK