iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Французский защитник может сменить Лондон на Италию

Центральный защитник "синих" интересен клубам Серии А.
Сегодня, 14:48       Автор: Валентина Чорноштан
Аксель Дисаси / Getty Images
Аксель Дисаси / Getty Images

Аксель Дисаси может этим трансферным окном перейти в команду Серии А, сообщает журналист Николо Скира.

Лондонский Челси не заинтересован в услугах французского защитника и хочет как можно скорее его продать. Отмечается, что представители "синих" предлагали игрока нескольким клубам чемпионата Италии.

Добавим, что контракт игрока с командой действует до конца июня 2029 года. 27-летний защитник присоединился к клубу в августе 2023 года.

За этот сезон Дисаси ни разу не сыграл за команду Челси, всего на его счету 5 голов и 2 ассиста в 61 матче за клуб во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что хавбек Реала неожиданно поддержал Алонсо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Серия А Аксель Дисаси

Статьи по теме

Пулишич сотворил для Милана камбэк в победном матче с Торино Пулишич сотворил для Милана камбэк в победном матче с Торино
Гол Малиновского в обзоре победного матча Дженоа с Удинезе Гол Малиновского в обзоре победного матча Дженоа с Удинезе
Гол Малиновского помог Дженоа обыграть Удинезе Гол Малиновского помог Дженоа обыграть Удинезе
Малиновский забил второй в сезоне гол за Дженоа Малиновский забил второй в сезоне гол за Дженоа

Видео

НХЛ: Калгари разгромил Баффало, Лос-Анджелес одолел Юту
НХЛ: Калгари разгромил Баффало, Лос-Анджелес одолел Юту

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Хаузер и Фийон-Майе победами в гонках преследования закрыли первый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Эстерсунде
просмотров
Футбол сегодня: Интер встретится с Ливерпулем, Барселона - с Айнтрахтом
просмотров
УПЛ: Эпицентр разгромной победой над Полтавой закрыл 15-й тур
просмотров
Лига чемпионов: Интер встретится с Ливерпулем, Барселона сыграет с Айнтрахтом, а Аталанта - с Челси
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов16:30
Лига чемпионов: превью 6-го тура – Реал примет Ман Сити, Ливерпуль без Салаха едет в Милан
НБА16:28
Дерик Куин повторил достижения Леброна и Ингрема
Лига Чемпионов15:47
Реал может лишиться ключевого нападающего перед матчем против Ман Сити
Другие страны15:13
Бывший тренер Зари и Кривбасса стал главным наставником Нефтчи
Европа14:48
Французский защитник может сменить Лондон на Италию
Европа14:16
Арне Слот - о конфликте с Салахом: "Для меня стало сюрпризом то, что он сказал"
Европа13:45
Хавбек Реала неожиданно поддержал Алонсо
Лига Чемпионов13:35
Осимхен может повторить голевую серию Левандовски в Лиге чемпионов
Украина13:02
Финалисты прошлого сезона покидают Кубок Украины
Формула 112:55
Издание назвало причины отставки Гельмута Марко
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK