Французский защитник может сменить Лондон на Италию

Аксель Дисаси может этим трансферным окном перейти в команду Серии А, сообщает журналист Николо Скира.

Лондонский Челси не заинтересован в услугах французского защитника и хочет как можно скорее его продать. Отмечается, что представители "синих" предлагали игрока нескольким клубам чемпионата Италии.

Добавим, что контракт игрока с командой действует до конца июня 2029 года. 27-летний защитник присоединился к клубу в августе 2023 года.

За этот сезон Дисаси ни разу не сыграл за команду Челси, всего на его счету 5 голов и 2 ассиста в 61 матче за клуб во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что хавбек Реала неожиданно поддержал Алонсо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!