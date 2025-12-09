Хавбек Реала неожиданно поддержал Алонсо

Орельен Тчуамени считает, что виноваты игроки, а не тренер.

Полузащитник Реала Орельен Тчуамени высказался в поддержку Хаби Алонсо.

Напомним, что сейчас испанец, по слухам, находится на грани увольнения. Руководство клуба уже ищет ему замену, а игроки не доверяют.

Однако Тчуамени заявил, что последние результаты команды - это вина игроков, а не тренера.\

Мы все в одной лодке. Если мы хотим победить, всем нужно бороться. На поле выходят футболисты, и нам надо играть лучше. Завтра у нас есть хороший шанс переломить ситуацию. В матче с Сельтой у тренера был хороший план. Мы проиграли 0:2, потому что проблема была у игроков. Например, нам не хватало интенсивности. Это не вина тренера. Мы будем прогрессировать

Ранее также сообщалось, что Реал потерял очередного защитника.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!