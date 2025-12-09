iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Хавбек Реала неожиданно поддержал Алонсо

Орельен Тчуамени считает, что виноваты игроки, а не тренер.
Сегодня, 13:45       Автор: Андрей Безуглый
Орельен Тчуамени / Getty Images
Орельен Тчуамени / Getty Images

Полузащитник Реала Орельен Тчуамени высказался в поддержку Хаби Алонсо.

Напомним, что сейчас испанец, по слухам, находится на грани увольнения. Руководство клуба уже ищет ему замену, а игроки не доверяют.

Однако Тчуамени заявил, что последние результаты команды - это вина игроков, а не тренера.\

Мы все в одной лодке. Если мы хотим победить, всем нужно бороться. На поле выходят футболисты, и нам надо играть лучше. Завтра у нас есть хороший шанс переломить ситуацию.

В матче с Сельтой у тренера был хороший план. Мы проиграли 0:2, потому что проблема была у игроков. Например, нам не хватало интенсивности. Это не вина тренера. Мы будем прогрессировать

Ранее также сообщалось, что Реал потерял очередного защитника.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Орельен Тчуамени

Статьи по теме

Болельщики Реала освистывали Тчуамени после результативной ошибки Болельщики Реала освистывали Тчуамени после результативной ошибки
Эпопея продолжается: Чуамени оригинально отреагировал на новости о Мбаппе Эпопея продолжается: Чуамени оригинально отреагировал на новости о Мбаппе
Экс-хавбек ПСЖ - о жалобах на календарь: Хотите меньше матчей? Будете зарабатывать меньше Экс-хавбек ПСЖ - о жалобах на календарь: Хотите меньше матчей? Будете зарабатывать меньше
Хавбек Реала потроллил своего партнера по команде Хавбек Реала потроллил своего партнера по команде

Видео

НХЛ: Калгари разгромил Баффало, Лос-Анджелес одолел Юту
НХЛ: Калгари разгромил Баффало, Лос-Анджелес одолел Юту

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Хаузер и Фийон-Майе победами в гонках преследования закрыли первый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Эстерсунде
просмотров
Футбол сегодня: Интер встретится с Ливерпулем, Барселона - с Айнтрахтом
просмотров
УПЛ: Эпицентр разгромной победой над Полтавой закрыл 15-й тур
просмотров
Лига чемпионов: Интер встретится с Ливерпулем, Барселона сыграет с Айнтрахтом, а Аталанта - с Челси
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов16:30
Лига чемпионов: превью 6-го тура – Реал примет Ман Сити, Ливерпуль без Салаха едет в Милан
НБА16:28
Дерик Куин повторил достижения Леброна и Ингрема
Лига Чемпионов15:47
Реал может лишиться ключевого нападающего перед матчем против Ман Сити
Другие страны15:13
Бывший тренер Зари и Кривбасса стал главным наставником Нефтчи
Европа14:48
Французский защитник может сменить Лондон на Италию
Европа14:16
Арне Слот - о конфликте с Салахом: "Для меня стало сюрпризом то, что он сказал"
Европа13:45
Хавбек Реала неожиданно поддержал Алонсо
Лига Чемпионов13:35
Осимхен может повторить голевую серию Левандовски в Лиге чемпионов
Украина13:02
Финалисты прошлого сезона покидают Кубок Украины
Формула 112:55
Издание назвало причины отставки Гельмута Марко
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK