Болельщики Реала освистывали Тчуамени после результативной ошибки

При этом француз был далеко не худшим на поле.

Хавбек Реала Орельен Тчуамени получил немало хейта в свой адрес со стороны своих же болельщико в матче с Миланом.

В конце первого тайма француз ошибся в передаче, в результате чего Альваро Мората забил второй гол в ворота мадридцев.

После этого болельщики Реала свистели каждый раз, как Тчуамени получал мяч. В итоге Карло Анчелотти снял полузащитника в перерыве.

Интересно, что при этом у француза 96% точность пасов за его 46 минут, проведенные на поле. По оценкам статистических порталов француз был далеко не худшим игроком Реала.

Напомним, что матч закончился уверенной победой Милана.

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