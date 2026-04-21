Манчестер Юнайтед нашел замену Каземиро

Этот сезон для игрока МЮ Каземиро станет последним, это решение бразильца поставило команду в тяжёлое положение, в поиске ему замены.

После долгого выбора кандидатов английская команда нацелилась на полузащитника Реала Орельена Тчуамени, внутри клуба считают, что француз имеет все качества высококлассного опорного хавбека.

Добавим, что 26-летний игрок имеет соглашение с мадридской командой до 2028 года. Как пишет источник, его переход полностью зависит от того, подпишут ли "сливочные" нового полузащитника этим летом.

Если трансфер не произойдёт, вряд ли боссы Реала захотят отпустить Тчуамени, который в этом сезоне в чемпионате Испании провёл 28 матчей и сумел отметиться 1 голом.

Тем временем защитник Ливерпуля подтвердил подписание нового контракта.

