Манчестер Юнайтед нашел замену Каземиро

Нацелились на игрока мадридского Реала.
Сегодня, 07:30       Автор: Валентина Чорноштан
МЮ лого / Getty Images
МЮ лого / Getty Images

Этот сезон для игрока МЮ Каземиро станет последним, это решение бразильца поставило команду в тяжёлое положение, в поиске ему замены.

После долгого выбора кандидатов английская команда нацелилась на полузащитника Реала Орельена Тчуамени, внутри клуба считают, что француз имеет все качества высококлассного опорного хавбека.

Добавим, что 26-летний игрок имеет соглашение с мадридской командой до 2028 года. Как пишет источник, его переход полностью зависит от того, подпишут ли "сливочные" нового полузащитника этим летом.

Если трансфер не произойдёт, вряд ли боссы Реала захотят отпустить Тчуамени, который в этом сезоне в чемпионате Испании провёл 28 матчей и сумел отметиться 1 голом.

Тем временем защитник  Ливерпуля подтвердил подписание нового контракта.

Статьи по теме

Юрген Клопп и Реал. СМИ раскрыли позицию специалиста Юрген Клопп и Реал. СМИ раскрыли позицию специалиста
Реал рассматривает возвращение тренера-рекордсмена Ла Лиги Реал рассматривает возвращение тренера-рекордсмена Ла Лиги
Реал готов рассмотреть кандидатуру Клоппа, но при одном условии Реал готов рассмотреть кандидатуру Клоппа, но при одном условии
В окружении Камавинга ответили на слухи об уходе из Реала В окружении Камавинга ответили на слухи об уходе из Реала

Видео

Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии
Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Аллен, Хокинс, Уильямс и Гуодун вышли в следующий раунд
просмотров
Футбол сегодня: матчи Челси, Жироны, Интера и полуфинал Кубка Украины
просмотров
Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте
просмотров
УПЛ: Верес разгромил Александрию, Шахтер обыграл Полесье
просмотров

Последние новости

НБА09:00
Плей-офф НБА: Атланта сравняла счет в серии с Нью-Йорком
НБА08:56
Плей-офф НБА: Кливленд победил Торонто, Атланта справилась с Нью-Йорком
Теннис08:35
Алькарас рискует пропустить Ролан Гаррос-2026
Европа08:19
Гордон определился с клубом на лето
Украина08:00
Буковина — Динамо: кто выйдет в финал Кубка Украины
ММА07:56
"Вы узнаете первыми": Уайт заинтриговал новостями о Макгрегоре
Европа07:30
Манчестер Юнайтед нашел замену Каземиро
Европа07:10
Футбол сегодня: матчи Челси, Жироны, Интера и полуфинал Кубка Украины
Вчера, 23:25
Европа23:25
Ньюкасл назвал ценник Гордона
Украина23:10
УПЛ: Верес разгромил Александрию, Шахтер обыграл Полесье
