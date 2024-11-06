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Милан неожиданно разобрался с Реалом на Бернабеу

Подопечные Фонсеки добыли очки в очень непростом матче.
Сегодня, 00:04
Милан / Getty Images
Милан / Getty Images

Во вторник, 5 ноября, мадридский Реал принимал дома Милан в рамках 4-го тура Лиги чемпионов.

С первых минут Милан показал, что не намерен прижиматься к своей штрафной, и уже на 12-й минуте Тиав открыл счет после подачи Пулишича.

Реал ринулся отыгрываться и заработал пенальти, который реализовал заработавший его Винисиус. После этого команды активно обменивались атаками, пока Тчуамени глупо не обрезался в центре поля, запустив Милан в стремительную контратаку.

Леау быстро сориентировался в ситуации и пробил по воротам, Лунин парировал удар португальца, а вот с добиванием Мораты справится уже не смог. Милан во второй раз в матче вышел вперед.

Во втором тайме команда Фонсеки очевидно села в оборону и старалась удержжать счет, хотя все равно находила моменты для острых контратак. Одна из таких закончилась голом Рейндерса на 73-й минуте матча.

Все оставшиеся атаки Реала прошли впустую, один гол все же забил Рюдигер, однако Родриго был в офсайде и взятие ворот не засчитали. Финальный свисток зафиксировал победу гостей.

Статистика матча Реал - Милан 4-го тура Лиги чемпионов

Реал - Милан 1:3
Голы: Винисиус (пенальти), 23 - Тиав, 12, Мората, 39, Рейндерс, 73

Ожидаемые голы (xG): 2.44 - 2.45
Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 23 - 14
Удары в створ: 10 - 9
Фолы: 11 - 9

Реал Мадрид: Лунин - Менди (Фран Гарсия, 74), Рюдигер, Милитао, Васкес - Модрич (Себальос, 63), Тчуамени (Браим Диас, 46), Вальверде (Камавинга, 46) - Беллингем (Родриго, 74), Винисиус Жуниор, Мбаппе.

Милан: Меньян - Эрнандес, Томори, Тиав, Эмерсон (Калабрия, 90+3) - Рейндерс, Фофана, Муса (Павлович, 90+3) - Пулишич (Лофтус-Чик, 70), Леау (Окафор, 78), Мората (Абрахам, 70).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Реал Мадрид

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