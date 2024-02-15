Эпопея продолжается: Чуамени оригинально отреагировал на новости о Мбаппе

Полузащитник Реала, как и все фанаты футбола, следит за тем, чем же закончится история его соотечественника.

В четверг, 15 февраля, футбольный мир потрясла пятьдесят третья новость о том, что Килиан Мбаппе покинет ПСЖ.

Форвард сборной Франции якобы уведомил руководство клуба, что он не намерен подписывать новый контракт. А это значит, что он уйдет из команды будущим летом в статусе свободного агента.

На эту новость отреагировал Орельен Чуамени, партнер Мбаппе по "Les Bleus" и хавбек Реала, в который как раз-таки сватают нападающего.

Чуамени опубликовал пост в социальной сети Х, в котором он оставил два эмодзи попкорна.

🍿 🍿 — Tchouameni Aurélien (@atchouameni) February 15, 2024

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В стороне не остался и Хетафе, чей английский аккаунт во все той же социальной сети запостил фотографию Мбаппе в футболке "темно-синих" с подписью "Тик-так".

Ранее появилась информация, что Килиан Мбаппе не против повторить путь своего кумира - пойти покорять Английскую Премьер-лигу.

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