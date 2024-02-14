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Неожиданный выбор: Стало известно, в какой клуб мечтает перейти Мбаппе

Килиан хочет пойти по стопам легенды сборной Франции, но есть одна проблема.
Сегодня, 12:51
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе выразил бы радость возможному переходу в Арсенал. Об этом сообщает издание The Independent.

Французский футболист заинтересован в переходе в клуб из Лондона. Одной из причин может быть стремление следовать по стопам легендарного Тьерри Анри.

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Тем не менее, как Арсенал, так и Ливерпуль не готовы нарушать финансовые рамки для подписания Мбаппе. Несмотря на контакты в прошлом году, "красные" так и не предложили форварду сделку.

В текущем сезоне на счету 25-летнего француза 20 голов и 4 ассиста в 19-ти матчах Лиги 1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал ПСЖ Килиан Мбаппе

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