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Хавбек Реала поделился инсайдами о возможном переходе Мбаппе

Француза хотят видеть в стане "сливочных".
Сегодня, 11:25
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Хавбек Реала Орельен Тчуамени ответил на вопрос о возможном переходе форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

"Говорил ли мне Мбаппе о переходе в Реал? Мне лично? Нет! Но если бы он что-то мне и сказал, я бы вам не рассказал".

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"Время от времени мы обсуждаем это в раздевалке. Это важный вопрос. Надеемся, что в ближайшие недели все уладят", – сказал Тчуамени в интервью CANAL+.

Напомним, у Мбаппе этим летом заканчивается контракт с ПСЖ. Стороны пока не ведет переговоры о новом соглашении.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Реал Мадрид Килиан Мбаппе

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