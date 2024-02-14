Хавбек Реала поделился инсайдами о возможном переходе Мбаппе
Француза хотят видеть в стане "сливочных".
Хавбек Реала Орельен Тчуамени ответил на вопрос о возможном переходе форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.
"Говорил ли мне Мбаппе о переходе в Реал? Мне лично? Нет! Но если бы он что-то мне и сказал, я бы вам не рассказал".
Читай также: Конец саги? Мбаппе определился со своим будущим
"Время от времени мы обсуждаем это в раздевалке. Это важный вопрос. Надеемся, что в ближайшие недели все уладят", – сказал Тчуамени в интервью CANAL+.
Напомним, у Мбаппе этим летом заканчивается контракт с ПСЖ. Стороны пока не ведет переговоры о новом соглашении.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!