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Конец саги? Мбаппе определился со своим будущим

К сожалению, все не так просто в данной ситуации.
Вчера, 22:49
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Окружение форварда ПСЖ Килиана Мбаппе выступает препятствием перед его возможным переходом в Реал. Об этом сообщает издание The Athletic.

Хотя сам футболист не определился, оставаться ли ему в столице Франции или же перейти в мадридский клуб, предпочтение склонялось к последнему.

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Однако предложение Реала не убедило окружение Мбаппе, что замедлило процесс перехода.

Президент мадридцев Флорентино Перес уверен, что сделал все возможное, чтобы убедить Мбаппе в преимуществах подписания контракта с его клубом, в том числе в новых спортивных и маркетинговых возможностях.

Отметим, глава "сливовочных" лично общается с Килианом и принимает активное участие в переговорах в попытках переманить игрока.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Реал Мадрид Килиан Мбаппе

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