Нападающий Реала высказался о возможном переходе Мбаппе

Француз будет желанным футболистом в стане мадридцев.

Нападающий Реала Родриго заявил, что был бы рад переходу форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

"Я был бы рад переходу Мбаппе. Всегда хочется играть с лучшими, а Килиан – один из лучших в мире.

Я не могу много о нем говорить, ведь он игрок ПСЖ. Это нужно уважать".

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"Это хорошо, потому что тогда команда будет становиться сильнее с каждым днем", – сказал Родриго в интервью As.

В текущем сезоне на счету 25-летнего француза 20 голов и 4 ассиста в 19-ти матчах Лиги 1.

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