Мать Мбаппе - главное препятствие в переговорах форварда с Реалом
Килиан готов пойти на уступки, но его агент (мама) против.
Мать Килиана Мбаппе не может договориться с Реалом, утверждает Marca.
Файза Ламари, которая ялвяется также и агентом своего сына, требует от мадридского клуба определенных условий.
Реал, в свою очередь, идти на уступки не планирует и намерен провернуть трансфер француза исключительно на своих условиях.
Интересно, что Килиан действительно хочет играть за "сливочных" и готов идти на уступки, но его мать не позволяет ему это сделать.
В этой ситуации ПСЖ спокойно наблюдает за происходящем со стороны. У клуба есть планы на действий на любое развитие ситуации.
Ранее также сообщалось, сколько пропустит из-за травмы Беллингем.
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