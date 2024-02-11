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Мать Мбаппе - главное препятствие в переговорах форварда с Реалом

Килиан готов пойти на уступки, но его агент (мама) против.
Сегодня, 14:50
Файза Ламари / Getty Images
Файза Ламари / Getty Images

Мать Килиана Мбаппе не может договориться с Реалом, утверждает Marca.

Файза Ламари, которая ялвяется также и агентом своего сына, требует от мадридского клуба определенных условий.

Реал, в свою очередь, идти на уступки не планирует и намерен провернуть трансфер француза исключительно на своих условиях.

Интересно, что Килиан действительно хочет играть за "сливочных" и готов идти на уступки, но его мать не позволяет ему это сделать.

В этой ситуации ПСЖ спокойно наблюдает за происходящем со стороны. У клуба есть планы на действий на любое развитие ситуации.

Ранее также сообщалось, сколько пропустит из-за травмы Беллингем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Килиан Мбаппе

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