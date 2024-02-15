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Мбаппе сообщил руководству ПСЖ о своем уходе будущим летом

Француз все-таки принял решение не продлевать контракт с парижским коллективом.
Сегодня, 18:48
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Килиан Мбаппе покинет Пари Сен-Жермен в конце этого сезона, когда истечет его контракт, сообщает The Athletic.

По информации источника, 25-летний француз сообщил руководству клуба о своем решении. При этом отмечается, что условия его ухода еще полностью не согласованы.

Официальное объявление ожидается после того, как ситуация будет окончательно определена в ближайшие несколько месяцев.

Считается, что Мбаппе склоняется к переходу в мадридский Реал, однако предложение "бланкос" не совсем устраивает окружение футболиста, что затягивает весь процесс.

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Ранее сообщалось о контактах игрока с двумя представителями Английской Премьер-лиги, которые проявляли интерес к нападающему.

В нынешнем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 31 голом и семью результативными передачами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе

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