Состав Манчестер Юнайтед в 2023 году стал самым дорогим в истории футбола

Вот только этот статус сильно расходится с достижениями клуба.

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал отчет Аналитического центра, который исследует и анализирует европейскую футбольную обстановку и документирует успехи и проблемы европейского клубного футбола.

Так, согласно отчету, состав Манчестер Юнайтед в 2023 году оказался самым дорогим в истории футбола, сообщает BBC.

Суммарные трансферные сборы игроков "красных дьяволов" в конце 2023 финансового года обошлись в 1,21 миллиарда фунтов. Предыдущий рекорд принадлежал мадридскому Реалу, чей состав 2020 года стоил 1,13 миллиарда фунтов.

Стоит отметить, что в эту сумму не попали трансферы Расмуса Хойлунда (72 миллиона), Мэйсона Маунта (55 миллионов) и Андре Онана (47 миллионов), которые были оформлены прошлым летом.

Напомним, в минувшие дни АПЛ и Футбольная ассоциация Англии одобрили покупку сэром Джимом Рэтклиффом 25% акций Манчестер Юнайтед.

Эта сделка обойдется британцу в примерно 1,03 миллиарда, после чего его компания INEOS возьмет на себя контроль над футбольными операциями клуба.

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