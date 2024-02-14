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Лунин устроил перепалку со звездой Реала после матча с Лейпцигом

Украинец на повышенных тонах пообщался с Кроосом.
Сегодня, 21:09
Тони Кроос и Андрей Лунин / Getty Images
Тони Кроос и Андрей Лунин / Getty Images

Во вторник, 13 февраля, в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов Реал на выезде минимально переиграл Лейцпиг.

На старте встречи "быки" поразили ворота Андрея Лунина, но взятие ворот отменили из-за офсайда.

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Полузащитник "сливочных" Тони Кроос после матча заявил, что гол должны были засчитывать.

Как сообщает Don Diario, украинский голкипер начал разбираться с немцем в самолете, когда команда возвращалась домой.

Главный тренер Реала Карло Анчелотти влез конфликт, успокоив футболистов.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и обзор матча Лейпциг - Реал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тони Кроос Андрей Лунин

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