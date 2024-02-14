Лунин устроил перепалку со звездой Реала после матча с Лейпцигом
Украинец на повышенных тонах пообщался с Кроосом.
Во вторник, 13 февраля, в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов Реал на выезде минимально переиграл Лейцпиг.
На старте встречи "быки" поразили ворота Андрея Лунина, но взятие ворот отменили из-за офсайда.
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Полузащитник "сливочных" Тони Кроос после матча заявил, что гол должны были засчитывать.
Как сообщает Don Diario, украинский голкипер начал разбираться с немцем в самолете, когда команда возвращалась домой.
Главный тренер Реала Карло Анчелотти влез конфликт, успокоив футболистов.
Напомним, на ISPORT доступно видео гола и обзор матча Лейпциг - Реал.
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