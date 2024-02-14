"Без сомнений MVP матча": Фанаты Реала в восторге от игры Лунина против РБ Лейпцига

Украинец получил более 15-ти тысяч хвалебных комментариев!

Реал вчера провел первый матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов против РБ Лейпцига (1:0), где героем встречи стал голкипер Андрей Лунин.

Украинец не раз спас ворота своей команды, совершив за 90 минут девять сейвов, чем установил свой личный рекорд в стане "сливочных".

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Фанаты мадридского клуба не остались в стороне после такого яркого перфоманса от Андрея, написав более 15-ти тысяч восторженных комментариев под постом об голкипере.

Самыми частыми стали фразы:

"Невероятно".

"Я не знаю, как Куртуа вернется в старт при такой игре Лунина".

"Без всяких сомнений Лунин - MVP для меня".

"Невероятно, у меня нет слов".

"Лунин отправит Кепу обратно в Челси".

Ранее сообщалось, что Лунин - лучший игрок матча Реал - РБ Лейпциг по версии статистических порталов.

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