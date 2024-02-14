РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Реал Мадрид победил РБ Лейпциг.

Не в последнюю очередь, это стало возможным благодаря феноменальной игре Андрея Лунина, который установил два личных рекорда и повторил клубный.

Предлагаем вам насладиться видеообзором поединка, в который вошли, в частности, и сейвы украинского голкипера.

Видеообзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов РБ Лейпциг - Реал Мадрид

РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1

Гол: Браим Диас, 48

РБ Лейпциг: Гулачи - Симакан, Клостерманн, Орбан, Раум - Ольмо (Эльмас, 75), Генрихс (Айдара, 75), Шлагер, Симонс - Опенда (Поульсен, 75), Шешко.

Реал: Лунин - Карвахаль, Начо, Чуамени, Менди - Камавинга - Вальверде, Кроос - Браим (Васкес, 84) - Родриго (Хоселу, 84), Винисиус.

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