iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-хавбек ПСЖ - о жалобах на календарь: Хотите меньше матчей? Будете зарабатывать меньше

Жером Ротен раскритиковал современное поколение футболистов, которое больше думает не о футболе.
Сегодня, 07:54
Жером Ротен / Getty Images
Жером Ротен / Getty Images

Бывший полузащитник французского ПСЖ Жером Ротен выступил с критикой в адрес современного поколения футболистов и персонально Орельена Тчуамени.

По словам Ротена, если молодые игроки хотят играть меньше матчей, то должны меньше зарабатывать. Также Жером отметил, что ныне исполнители больше думают не о футболе, а о развлечениях и рекламных контрактах.

Читай также: Ван Дейк не готов отказаться от части зарплаты ради разгрузки календаря

"Хотите меньше матчей? Тогда будете зарабатывать меньше денег. И для кого-то это станет проблемой. Некоторые игроки играют матч за матчем - в сборной, в еврокубках... Но если бы 20 лет назад я был бы таким же бесспорным игроком стартового состава как Антуан Гризманн, я бы провел больше матчей.

Обычно я защищаю футболистов, но сейчас я отвечу Орельену Чуамени, который жаловался на большое количество матчей. Тебе платят, чтобы ты просто тренировался и хорошо играл в футбол.

Нагрузка от матчей остается такой же, как 20-30 лет назад. Игры все еще длятся 90 минут. Усталость, о которой говорит Чуамени - это скорее не о футболе. Нынче игроки проводят свою жизнь в социальных сетях - летят на бой ММА или снимаются в рекламном ролике в Турции.

Ребята, берите меньше гонораров и посвятите себя футболу - своей профессии", - сказал Ротен.

Отметим, что на загруженный календарь жалуются не только футболисты, но и тренеры. Например, Юрген Клопп, Карло Анчелотти и Пеп Гвардиола.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Орельен Тчуамени Жером Ротен

Статьи по теме

Прощай, мама: Мбаппе придется менять агента из-за новых правил ФИФА Прощай, мама: Мбаппе придется менять агента из-за новых правил ФИФА
ПСЖ намерен создать MMA промоушен ПСЖ намерен создать MMA промоушен
ПСЖ объявил о сотрудничестве с командой по Dota 2, в которой играет украинец ПСЖ объявил о сотрудничестве с командой по Dota 2, в которой играет украинец
Журналист раскритиковал тренера ПСЖ за нежелание общаться с прессой Журналист раскритиковал тренера ПСЖ за нежелание общаться с прессой
Помочь журналистам

Видео

Украина - Северная Македония 2:0 видео голов и лучших моментов матча
Украина - Северная Македония 2:0 видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Костюк, Цуренко, Байндль, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Украина10:43
УХЛ: Расписание и результаты матчей
Бокс10:41
Алимханулы одержал досрочную победу над Гуалтьери, объединив пояса в среднем весе
Евро-202410:20
Евро-2024: кто может выйти на турнир уже в октябре
Европа10:15
Футбол сегодня: Норвегия - Испания, Уэльс - Хорватия и другие матчи квалификации Евро-2024
10:11
Экстра-лига из футзала: МСК Харьков разгромил Рятувальник, Энергия победила SkyUp Futsal
Европа10:03
Ман Сити планирует избавиться от одного из своих футболистов
НХЛ09:50
НХЛ: Вегас обыграл Анахайм, победы Бостона, Торонто и Детройта
Европа09:35
Хавбек Северной Македонии: Украина победила за счет лучшей реализации
Европа09:06
Британский журналист - о Роналду: Надо было уволить тен Хага и сделать Криштиану капитаном
Киберспорт08:50
The International: онлайн-трансляция матчей четвертого дня
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK