Экс-хавбек ПСЖ - о жалобах на календарь: Хотите меньше матчей? Будете зарабатывать меньше

Бывший полузащитник французского ПСЖ Жером Ротен выступил с критикой в адрес современного поколения футболистов и персонально Орельена Тчуамени.

По словам Ротена, если молодые игроки хотят играть меньше матчей, то должны меньше зарабатывать. Также Жером отметил, что ныне исполнители больше думают не о футболе, а о развлечениях и рекламных контрактах.

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"Хотите меньше матчей? Тогда будете зарабатывать меньше денег. И для кого-то это станет проблемой. Некоторые игроки играют матч за матчем - в сборной, в еврокубках... Но если бы 20 лет назад я был бы таким же бесспорным игроком стартового состава как Антуан Гризманн, я бы провел больше матчей.

Обычно я защищаю футболистов, но сейчас я отвечу Орельену Чуамени, который жаловался на большое количество матчей. Тебе платят, чтобы ты просто тренировался и хорошо играл в футбол.

Нагрузка от матчей остается такой же, как 20-30 лет назад. Игры все еще длятся 90 минут. Усталость, о которой говорит Чуамени - это скорее не о футболе. Нынче игроки проводят свою жизнь в социальных сетях - летят на бой ММА или снимаются в рекламном ролике в Турции.

Ребята, берите меньше гонораров и посвятите себя футболу - своей профессии", - сказал Ротен.

Отметим, что на загруженный календарь жалуются не только футболисты, но и тренеры. Например, Юрген Клопп, Карло Анчелотти и Пеп Гвардиола.

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