Ван Дейк не готов отказаться от части зарплаты ради разгрузки календаря

Защитник считает, что количество матчей не должно влиять на деньги.

Вирджил ван Дейк на пресс-конференции перед матчем сборной Нидерландов сделал несколько противоречивых заявлений.

Сначала защитник Ливерпуля раскритиковал нанышений календарь за огромную награзку на футболистов, но потом отказался лишиться части зарплаты, ради меньшего количества матчей.

"Матчей становится все больше и больше. Отсюда и дискуссия. Думаю, мы как игроки должны сказать что-то об этом и найти решение. Мы должны быть на поле. Здоровье важнее, чем деньги, которые оно приносит. Надеюсь, решение найдется", - цитирует Вирджила FC Update.

А затем журналист спросил, готов ли игрок отказаться от 10% зарплаты, чтобы разгрузить календарь. Ведь матчей станет меньше, значит логично уменьшить и зарплату футболистов.

"Нет. Ради здоровья я бы отказался от 10% зарплаты, но мы должны работать коллективно. Мы обсуждаем это с PFA. Надеюсь, найдем решение. Но снижение количества матчей не должно зависеть от моей зарплаты.

Вы пытаетесь заставить меня сказать что-то красивое, но то, что я буду играть меньше матчей, не должно зависеть от моей зарплаты.

Появляются новые турниры – например, Лига наций. И эти турниры вообще не влияют на мою зарплату. Мы получаем бонусы за это, но они не гарантированные. Чтобы их получить, нужно показать результат", – сказал ван Дейк.

Ранее, напомним, Бензема объяснил свое решение переехать в Саудовскую Аравию.

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