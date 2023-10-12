"Взорвал все": Бензема объяснил, почему перебрался в Саудовскую Аравию

Французский нападающий Карим Бензема высказался о своем переезде в Аль-Иттихад (Саудовская Аравия).

По словам футболиста, он давно хотел оказаться в саудовском чемпионате, ведь ему близок здешний менталитет.

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"После всего, что я сделал и завоевал с Реалом, я подумал, что наступил хороший момент для нового вызова.

Я хотел оказаться в Саудовской Аравии задолго до футбола. Потом появился футбольный проект, который взорвал все. Я очень хотел стать частью истории. Очень хотел помочь саудовскому футболу расти. По этой причине я и хотел оказаться здесь.

Кроме того, это мусульманская страна. Меня приняли с распростертыми объятиями. Я сразу почувствовал, как меня любят. Вот почему я здесь", - приводит слова Бензема пресс-служба саудовского чемпионата.

Ранее сообщалось, что Роналду хочет продлить контракт с Ан-Насром.

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