Роналду хочет продлить контракт с Аль-Насром

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду настроен на продление контракта с клубом. Об этом сообщает журналист Али Аль-Харби.

38-летний форвард сборной Португалии обратился к руководству саудовского клуба с предложением подписать новое соглашение до 2027 года. Вторая сторона пока не дала ответа.

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По данным источника, Роналду хочет сыграть на ЧМ-2026 в качестве футболиста Аль-Насра, после чего завершить игровую карьеру.

В текущем сезоне на счету португальца 10 голов и 5 ассистов в 8 матчах чемпионата Саудовской Аравии.

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