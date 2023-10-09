iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Роналду хочет продлить контракт с Аль-Насром

Португалец имеет фантастические планы на ближайшие годы.
Сегодня, 22:20
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду настроен на продление контракта с клубом. Об этом сообщает журналист Али Аль-Харби.

38-летний форвард сборной Португалии обратился к руководству саудовского клуба с предложением подписать новое соглашение до 2027 года. Вторая сторона пока не дала ответа.

Читай также: Беллингем превзошел достижение Роналду

По данным источника, Роналду хочет сыграть на ЧМ-2026 в качестве футболиста Аль-Насра, после чего завершить игровую карьеру.

В текущем сезоне на счету португальца 10 голов и 5 ассистов в 8 матчах чемпионата Саудовской Аравии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду ан-наср

Статьи по теме

Беллингем превзошел достижение Роналду Беллингем превзошел достижение Роналду
Рэмзи - о Роналду: Он такой же, как и любой другой человек Рэмзи - о Роналду: Он такой же, как и любой другой человек
Экс-хавбек Милана сравнил Месси и Роналду через призму Леброна и Карри Экс-хавбек Милана сравнил Месси и Роналду через призму Леброна и Карри
Роналду и Ювентус не сумели договориться о выплате долга Роналду и Ювентус не сумели договориться о выплате долга
Помочь журналистам

Видео

Подопечный Де Дзерби, воспитанник Челси и звезды из Бразилии: ТОП-10 самых перспективных футболистов мира
Подопечный Де Дзерби, воспитанник Челси и звезды из Бразилии: ТОП-10 самых перспективных футболистов мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Костюк, Цуренко, Байндль, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Победы Шахтера и Зари позволила Украине обойти Израиль
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа22:20
Роналду хочет продлить контракт с Аль-Насром
Европа21:58
Виктор Осимхен: статистика-2023/2024
Бокс21:48
"Возраст - не преграда": Пакьяо подтвердил намерение выступить на Олимпиаде-2024
Европа21:45
Челси повесил ценник на Лукаку
Бокс21:22
Супертяжеловес, "нокаутировавший" Усика, вызвался на бой с Чжилеем
Формула 121:19
Макларен провел самый быстрый пит-стоп в истории Формулы-1
Киберспорт20:55
Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: NaVi и Monte поднялись на одну позицию
Бокс20:41
Экс-тренер бывшего соперника Усика объяснил, почему Фьюри победит украинца
Европа20:30
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
Европа20:20
Выживание на минималку: Стала известна новая зарплата Погба в Ювентусе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK