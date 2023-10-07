iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Беллингем превзошел достижение Роналду

Джуд показывает лучшую результативность в первых матчах за Реал.
Сегодня, 19:44
Джуд Беллингем / Twitter
Джуд Беллингем / Twitter

В рамках 9 тура чемпионата Испании Реал разгромил Осасуну со счетом 4:0.

Дублем за "сливочных" отметился англичанин Джуд Беллингем. Эти голы стали для хавбека 9 и 10 соответственно. Помимо этого, у Джуда еще три ассиста в первых десяти матчах за клуб.

Таким образом, Беллингем обошел Роналду по количеству голевых действий в стартовых 10 матчах за клуб. У Криштиану было 10 голов и один голевой пас.

Отметим, что благодаря этой победе Реал возглавил турнирную таблицу Ла Лиги с 24 очками в активе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду джуд беллингем

Статьи по теме

Рэмзи - о Роналду: Он такой же, как и любой другой человек Рэмзи - о Роналду: Он такой же, как и любой другой человек
Экс-хавбек Милана сравнил Месси и Роналду через призму Леброна и Карри Экс-хавбек Милана сравнил Месси и Роналду через призму Леброна и Карри
Роналду и Ювентус не сумели договориться о выплате долга Роналду и Ювентус не сумели договориться о выплате долга
"Возможно лучший футболист в мире": Винисиус высказался о трансфере Беллингема "Возможно лучший футболист в мире": Винисиус высказался о трансфере Беллингема
Помочь журналистам

Видео

Безумный автогол и легкая победа Днепра-1 над Вересом: обзор матча УПЛ
Безумный автогол и легкая победа Днепра-1 над Вересом: обзор матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко поднялись, Завацкая опустилась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Победы Шахтера и Зари позволила Украине обойти Израиль
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Орлов потерял более 50 мест
просмотров

Последние новости

Европа21:21
Тен Хаг: Мактоминей отдаст жизнь за Манчестер Юнайтед
Формула 121:10
Макс Ферстаппен досрочно стал чемпионом мира Формулы 1 сезона-2023
Европа20:55
Ювентус стал победителем в туринском дерби
Европа20:54
Президент Реала заболел на коронавирус
Европа20:27
Легенда Манчестер Юнайтед стал гостем Гран-при Катара
Европа20:19
Футболист из третьего финского дивизиона отметился уникальным перформансом
Европа19:51
Мощный перфоманс Беллингема помог Реалу добыть три очка в игре с Осасуной
Европа19:44
Беллингем превзошел достижение Роналду
Европа19:25
Мактоминей поздними голами принес победу МЮ над Брентфордом
Украина19:14
Колос разошелся миром с Ворсклой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK