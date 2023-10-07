Беллингем превзошел достижение Роналду

Джуд показывает лучшую результативность в первых матчах за Реал.

В рамках 9 тура чемпионата Испании Реал разгромил Осасуну со счетом 4:0.

Дублем за "сливочных" отметился англичанин Джуд Беллингем. Эти голы стали для хавбека 9 и 10 соответственно. Помимо этого, у Джуда еще три ассиста в первых десяти матчах за клуб.

Таким образом, Беллингем обошел Роналду по количеству голевых действий в стартовых 10 матчах за клуб. У Криштиану было 10 голов и один голевой пас.

Отметим, что благодаря этой победе Реал возглавил турнирную таблицу Ла Лиги с 24 очками в активе.

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