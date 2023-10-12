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Экс-чемпион мира по боксу признался, что хотел бы встретиться на одном ринге с Роналду

Британский боксер, который болеет за Манчестер Сити, считает португальца оппонентом своей мечты.
Сегодня, 00:05
Криштиану Роналду и Рикки Хаттон / Getty Images
Криштиану Роналду и Рикки Хаттон / Getty Images

Бывший чемпион мира по версиям IBF и WBA в первом полусреднем весе Рикки Хаттон большую часть своей карьеры оставался непобедимым.

Британский боксер победил в 43 профессиональных поединках подряд, прежде чем его серию прервал Флойд Мейвезер. Всего за свою карьеру он потерпел три поражения - после Мейвезера он проиграл Мэнни Пакьяо, а на пенсию его отправил украинец Вячеслав Сенченко.

Хаттон завершил карьеру с рекордом 45-3. Паре лет назад уроженец Стокпорта (Большой Манчестер) привел себя в форму ради выставочного боя с Марко Антонио Баррера в 2022 году.

В интервью для Mighty Tips, фанат Манчестер Сити признался, что желает однажды встретиться на одном ринге с экс-игроком Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду. Он считает португальца оппонентом своей мечты.

"Раньше он играл за Манчестер Юнайтед. Болельщики Юнайтед любят его, он хорошо выглядит, так почему бы не врезать ему? Сначала мне придется его поймать, но он определенно был каким-то игроком, не так ли?", - заявил Хаттон.

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Стоит отметить, что в ближайшее время Рикки Хаттону будет не до поединка с Криштиану Роналду, ведь в 2024 году он сменит ринг на лед ради участия в шоу "Танцы на льду".

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