Ливерпуль решил сохранить своего капитана

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк останется в клубе, утверждает Джеймс Пирс.

Журналист пишет, что мерсисайдцы не будут продавать своего капитана, так как на него рассчитывает Андони Ираола.

Клуб не будет рассматривать никакие предложения по нидерландцу.

Сейчас ван Дейк находится в отпуске, но по его окончании защитник вернется в клубное расположение и будет готовиться к новому сезону.

Ранее Палмер раскритиковал АПЛ и сравнил её с Бундеслигой и Ла Лигой.

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