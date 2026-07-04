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Футбол

Ливерпуль решил сохранить своего капитана

Вирджил ван Дейк не продается.
Сегодня, 18:25       Автор: Андрей Безуглый
Вирджил ван Дейк / Getty Images
Вирджил ван Дейк / Getty Images

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк останется в клубе, утверждает Джеймс Пирс.

Журналист пишет, что мерсисайдцы не будут продавать своего капитана, так как на него рассчитывает Андони Ираола.

Клуб не будет рассматривать никакие предложения по нидерландцу.

Сейчас ван Дейк находится в отпуске, но по его окончании защитник вернется в клубное расположение и будет готовиться к новому сезону.

Ранее Палмер раскритиковал АПЛ и сравнил её с Бундеслигой и Ла Лигой.

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