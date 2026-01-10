iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Я никогда этого не говорил": Ван Дейк - о слухах о завершении карьеры

Нидерландец заверил фанатов, что не планирует завершать карьеру.
Сегодня, 07:47       Автор: Валентина Чорноштан
Вирджил ван Дейк / Getty Images
Вирджил ван Дейк / Getty Images

Защитник Ливерпуля и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк ответил на слухи о завершении карьеры.

Читай также: Звезда Арсенала согласовал новый контракт

"Я никогда этого не говорил. Я не заглядываю слишком далеко вперед. Я еще поиграю несколько лет, так что не знаю, откуда взялись слухи. Главное, чтобы я и дети были счастливы, и тогда все будет хорошо", — цитирует слова 34-летнего защитника Daily Mail.

Напомним, что у нидерландца контракт с мерсисайдцами до лета 2027 года. За этот сезон защитник провел 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами.

Ранее Ван Дейк побил рекорд де Бура в сборной Нидерландов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вирджил ван Дейк

Статьи по теме

Вирджил Ван Дейк побил рекорд де Бура в сборной Нидерландов Вирджил Ван Дейк побил рекорд де Бура в сборной Нидерландов
Капитан Ливерпуля - о кризисе в АПЛ: "Мы попытаемся улучшить ситуацию" Капитан Ливерпуля - о кризисе в АПЛ: "Мы попытаемся улучшить ситуацию"
Золотой мяч-2025 получил полный список номинантов Золотой мяч-2025 получил полный список номинантов
Слот и ван Дейк установили уникальные достижения благодаря чемпионству Ливерпуля Слот и ван Дейк установили уникальные достижения благодаря чемпионству Ливерпуля

Видео

ТОП-10 моментов НБА: целая россыпь баззеров
ТОП-10 моментов НБА: целая россыпь баззеров

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: четвертый этап Кубка мира в Оберхофе продолжится мужским пасьютом и женской эстафетой
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Оберхофе
просмотров
Футбол сегодня: Ванат и Цыганков сразятся с Осасуной, Галатасарай встретится с Фенербахче
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: molodoy⁠ - последний перед ТОП-5
просмотров

Последние новости

Европа11:03
Барселона активирует опцию выкупа форварда у Манчестер Юнайтед
Европа10:40
Астон Вилла заинтересована в хавбеке Атлетико. Что скажет Мадрид?
Бокс09:52
Уайлдер - об Усике: Не думаю, что он величайший боксёр в истории
НХЛ09:17
НХЛ: Вашингтон обыграл Чикаго, Виннипег победил Лос-Анджелес
НБА08:55
НБА: Лейкерс уступили Милуоки, Портленд оказался сильнее Хьюстона
Теннис08:29
Костюк сразилась с Пегулой и вышла в финал турнира в Брисбене
Теннис08:23
Костюк обыграла Пегулу и вышла в финал WTA 500
Формула 108:07
Феррари представила новую машину для сезона 2026
Европа07:47
"Я никогда этого не говорил": Ван Дейк - о слухах о завершении карьеры
Европа07:28
Тер Штеген может покинуть Барселону. Известно, какой клуб заинтересовался услугами голкипера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK