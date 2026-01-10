"Я никогда этого не говорил": Ван Дейк - о слухах о завершении карьеры

Защитник Ливерпуля и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк ответил на слухи о завершении карьеры.

"Я никогда этого не говорил. Я не заглядываю слишком далеко вперед. Я еще поиграю несколько лет, так что не знаю, откуда взялись слухи. Главное, чтобы я и дети были счастливы, и тогда все будет хорошо", — цитирует слова 34-летнего защитника Daily Mail.

Напомним, что у нидерландца контракт с мерсисайдцами до лета 2027 года. За этот сезон защитник провел 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами.

Ранее Ван Дейк побил рекорд де Бура в сборной Нидерландов.

