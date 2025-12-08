iSport.ua
Футбол

Реал потерял на длительный срок ключевого защитника

Эдер Милитао угодил в лазарет на несколько месяцев.
Вчера, 20:32       Автор: Игорь Мищук
Эдер Милитао / Getty Images
Эдер Милитао / Getty Images

Реал на протяжении длительного времени не сможет рассчитывать на основного защитника Эдера Милитао.

27-летний бразилец получил травму в матче 15-го тура Ла Лиги против Сельты (0:2) и был вынужденно заменен на 24-й минуте.

Читай также: Дубль Сведберга помог Сельте неожиданно обыграть Реал

Как сообщает AS, игроку диагностировали разрыв двуглавой мышцы бедра левой ноги с повреждением сухожилия.

Ожидается, что на восстановление защитнику потребуется около четырех месяцев.

В нынешнем сезоне Милитао провел за Реал 16 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Реал рассматривает возможность увольнения главного тренера Хаби Алонсо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Эдер Милитао

Гол Малиновского в обзоре победного матча Дженоа с Удинезе
Гол Малиновского в обзоре победного матча Дженоа с Удинезе

