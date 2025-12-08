iSport.ua
Реал рассматривает увольнение Алонсо

У испанца мало времени, чтобы исправить ситуацию.
Сегодня, 13:25       Автор: Андрей Безуглый
Хаби Алонсо / Getty Images
Хаби Алонсо / Getty Images

Реал готовится к отставке Хаби Алонсо, утверждает El Mundo.

По информации издания, поражения от Сельты стало слишком болезненным для мадридского клуба. Руководство клуба провело срочное собрание после проигранного матча.

Считается, что теперь Алонсо находится на грани увольнения. Боссы клуба ждут, что испанец сможет исправить ситуацию в ближайшее время.

Отношения между тренером и футболистов окончательно испорчены, однако Алонсо может сохранить работу, если обыграет Манчестер Сити.

Также клуб уже начал поиск замены испанцу. Среди главных кандидатов называют Зинедина Зидана и Юргена Клоппа.

Ранее также сам Алонсо прокомментировал неудачу в матче с Сельтой.

