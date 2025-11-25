iSport.ua
Алонсо - о работе в Реале: Я получаю удовольствие

Специалист наслаждается своим временем в Мадриде.
25 ноября, 20:33       Автор: Андрей Безуглый
Хаби Алонсо / Getty Images
Главный тренер Реала Хаби Алонсо прокомментировал работу в мадридском клубе.

Напомним, что испанец возглавил "сливочных" прошедшим летом. После 13-ти туров Ла Лиги Реал возглавляет чемпионат с 32 очками. В Лиге чемпионов мадридцы седьмые, имея в своим активе семь очков.

Алонсо признался, что работа действительно очень трудная, но он получает от нее удовольствие.

Это то, чего я и ожидал, очень сложная работа. В одни моменты нужна концентрация, в другие моменты нужна реакция. Но я получаю удовольствие от всего этого, от всего, что это значит.
Это требовательная работа, это ясно. Но я, конечно, не первый тренер, которому приходится сталкиваться с такими ситуациями. Это не новые ситуации. Нужно уметь с ними жить.

У нас есть необходимая самокритичность, мы недовольны последними матчами. Но мы также видим, в какой ситуации мы находимся в Лиге и Лиге чемпионов. Если говорить о ситуации в целом, то я получаю от этого удовольствие, да

Ранее также сообщалось, что игроки Реала не так довольны своим тренером.

 

