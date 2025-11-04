Хаби Алонсо рассказал, как готовится к встрече с Ливерпулем

Бывший игрок Ливерпуля, а ныне тренер мадридского Реала Хаби Алонсо рассказал, чего ожидает от игры на Энфилде в рамках Лиги чемпионов.

Это отличный матч — как из-за текущей формы команд, так и потому, что болельщики его любят. Сильнейшие команды набирают больше очков на ранних этапах сезона. Необходимо использовать свои шансы.

Также тренер объяснил, почему сливочные тренируются в Мадриде, а не в Ливерпуле перед игрой:

"Это не заговор, а подготовка к матчу. Если мы будем тренироваться в Ливерпуле, то дадим сопернику подсказки — что было бы не самым умным решением. Я хочу сосредоточиться на игре и относиться к ней так же, как к любой другой. Я не хочу, чтобы это повлияло на мою связь с игроками. Я стараюсь дистанцироваться от эмоций и сосредоточиться на работе".

Напомним, матч начнется в 22:00.

