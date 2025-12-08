Команды Первой лиги или УПЛ могут подписать защитника Динамо

Василий Буртник может перейти в аренду.

Защитником киевского Динамо интересуются клубы из УПЛ и Первой лиги, однако какие именно - неизвестно.

Отмечается, что клуб может согласиться на трансфер 23-летнего игрока, ведь в столичном клубе Буртник не получает необходимой игровой практики.

На текущий момент Буртник принадлежит тернопольской Ниве, так как перешел в Динамо на правах аренды осенью 2025 года. За этот сезон он не сыграл за киевлян ни одного официального матча.

Представляем результаты матчей УПЛ перед началом зимней паузы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!