iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Команды Первой лиги или УПЛ могут подписать защитника Динамо

Планируется аренда.
Сегодня, 11:31       Автор: Валентина Чорноштан
Василий Буртник / dynamo.kiev.ua
Василий Буртник / dynamo.kiev.ua

Василий Буртник может перейти в аренду.

Защитником киевского Динамо интересуются клубы из УПЛ и Первой лиги, однако какие именно - неизвестно.

Отмечается, что клуб может согласиться на трансфер 23-летнего игрока, ведь в столичном клубе Буртник не получает необходимой игровой практики.

На текущий момент Буртник принадлежит тернопольской Ниве, так как перешел в Динамо на правах аренды осенью 2025 года. За этот сезон он не сыграл за киевлян ни одного официального матча.

Представляем результаты матчей УПЛ перед началом зимней паузы.

 

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев

Статьи по теме

Фиорентина - Динамо: прогноз на матч Лиги конференций Фиорентина - Динамо: прогноз на матч Лиги конференций
УПЛ: Кривбасс разгромил Александрию, матч Металлист 1925 - Верес остановлен, Рух обыграл Полесье УПЛ: Кривбасс разгромил Александрию, матч Металлист 1925 - Верес остановлен, Рух обыграл Полесье
Календарь Динамо: "бело-синие" обыграли Кудривку перед матчем Лиги конференций с Фиорентиной Календарь Динамо: "бело-синие" обыграли Кудривку перед матчем Лиги конференций с Фиорентиной
Динамо одержало первую победу во главе с Костюком, обыграв Кудривку Динамо одержало первую победу во главе с Костюком, обыграв Кудривку

Видео

ТОП-10 моментов НБА: роскошный пас Болла после перехвата возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: роскошный пас Болла после перехвата возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Хаузер и Фийон-Майе победами в гонках преследования закрыли первый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Эстерсунде
просмотров
Футбол сегодня: Манчестер Юнайтед выходит на матч против Вулверхэмптона, Торино сыграет против Милана
просмотров
УПЛ: Кривбасс разгромил Александрию, матч Металлист 1925 - Верес остановлен, Рух обыграл Полесье
просмотров

Последние новости

Бокс14:55
Джозеф Паркер - о положительном тесте на допинг: "Получаешь сюрприз и шок"
Лига Чемпионов14:34
Салах не попал в состав Ливерпуля на матч с Интером
Лига конференций14:29
Хамрун Спартанс - Шахтер: прогноз на матч Лиги конференций
Лига конференций14:12
Фиорентина - Динамо: прогноз на матч Лиги конференций
Биатлон14:05
Украина определилась с составом на второй этап Кубка мира в Хохфильцене
Европа13:45
Рафинья - о слухах об уходе из Барселоны: "Я действительно не знаю..."
Европа13:25
Реал рассматривает увольнение Алонсо
Европа13:22
Тренер Комо готов возглавить Барселону
Теннис12:55
Калинина выиграла первый матч после своего возвращения на корт
НБА12:50
Тимбервулвс хотят заменить Моранта на звезду Далласа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK