iSport.ua
Автоспорт

Советник Ред Булл может покинуть команду

Проведет переговоры.
Сегодня, 11:15       Автор: Валентина Чорноштан
Гельмут Марко / Getty Images
Советник Ред Булл Гельмут Марко проведет зимой переговоры с командой касательно своего будущего в ней.

По данным издания The Race, Гельмут Марко сыграл весомую роль в том, что вместо Кристиана Хорнера команду возглавил Лоран Мекьес.

Также Марко повлиял на онлайн-травлю Кими Антонелли после Гран-при Катара.

Все это может привести к тому, что 82-летний специалист покинет команду этой зимой.

Чемпион мира 2016 года допустил уход Ферстаппена из Ред Булл.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Гельмут Марко

