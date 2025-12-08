Советник Ред Булл может покинуть команду

Советник Ред Булл Гельмут Марко проведет зимой переговоры с командой касательно своего будущего в ней.

По данным издания The Race, Гельмут Марко сыграл весомую роль в том, что вместо Кристиана Хорнера команду возглавил Лоран Мекьес.

Также Марко повлиял на онлайн-травлю Кими Антонелли после Гран-при Катара.

Все это может привести к тому, что 82-летний специалист покинет команду этой зимой.

Чемпион мира 2016 года допустил уход Ферстаппена из Ред Булл.

