Удинезе - Дженоа 1:2: обзор матча и результат игры 08.12.2025

Украинский хавбек забил с пенальти, а "россоблу" одержали гостевую победу.

В понедельник, 8 декабря, Удинезе принимал на своем поле Дженоа в рамках 14-го тура итальянской Серии А.

Подопечные Даниэле Де Росси справились в гостях с оппонентом, в том числе благодаря голу украинца Руслана Малиновского, одержав победу со счетом 2:1.

Дженоа вышла вперед на 34-й минуте встречи после заработанного пенальти. Исполнять одиннадцатиметровый удар взялся Малиновский и уверенно переиграл голкипера фриульцев.

Во второй половине поединка Удинезе удалось отыграться усилиями Якуба Пьотровски, который точно пробил в ближнюю девятку из пределов штрафной после передачи с левого фланга. Тем не менее под конец матча победу для "россоблу" вырвал Брук Нортон-Каффи, замкнув дальнюю стойку после прострела.

Малиновский играл в этом поединке со старта и был заменен на 76-й минуте.

Дженоа, набрав 14 очков, занимает на данный момент 15-е место в турнирной таблице Серии А. Удинезе с 18 баллами расположился на 11-м месте.

Статистика матча Удинезе - Дженоа 14-го тура чемпионата Италии

Удинезе - Дженоа 1:2

Голы: Пьотровски, 65 - Малиновский, 34 (пен.), Нортон-Каффи, 83

Ожидаемые голы (xG): 1.09 - 1.54

Владение мячом: 58% - 42%

Удары: 23 - 12

Удары в створ: 6 - 6

Угловые: 6 - 2

Фолы: 16 - 12

Удинезе: Окойе - Кабаселе, Бертола, Соле - Дзаноли (Эхизибуэ, 73), Эккеленкамп (Браво, 86), Карлстрем, Пьотровски (Ловрич, 86), Земура (Модешту, 15) - Дзаниоло, Дэвис (Букса, 73).

Дженоа: Леали - Маркандалли, Отоа, Васкес - Нортон-Каффи, Малиновский (Мессиас, 76), Мазини, Торсбю, Мартин - Коломбо (Эхатор, 76), Оливейра (Экубан, 63).

Предупреждение: Карлстрем.

