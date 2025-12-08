iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Удинезе - Дженоа 1:2: обзор матча и результат игры 08.12.2025

Украинский хавбек забил с пенальти, а "россоблу" одержали гостевую победу.
Вчера, 21:10       Автор: Игорь Мищук
Дженоа победила Удинезе / Getty Images
Дженоа победила Удинезе / Getty Images

В понедельник, 8 декабря, Удинезе принимал на своем поле Дженоа в рамках 14-го тура итальянской Серии А.

Подопечные Даниэле Де Росси справились в гостях с оппонентом, в том числе благодаря голу украинца Руслана Малиновского, одержав победу со счетом 2:1.

Читай также: Малиновский забил второй в сезоне гол за Дженоа

Дженоа вышла вперед на 34-й минуте встречи после заработанного пенальти. Исполнять одиннадцатиметровый удар взялся Малиновский и уверенно переиграл голкипера фриульцев.

Во второй половине поединка Удинезе удалось отыграться усилиями Якуба Пьотровски, который точно пробил в ближнюю девятку из пределов штрафной после передачи с левого фланга. Тем не менее под конец матча победу для "россоблу" вырвал Брук Нортон-Каффи, замкнув дальнюю стойку после прострела.

Малиновский играл в этом поединке со старта и был заменен на 76-й минуте.

Дженоа, набрав 14 очков, занимает на данный момент 15-е место в турнирной таблице Серии А. Удинезе с 18 баллами расположился на 11-м месте.

Статистика матча Удинезе - Дженоа 14-го тура чемпионата Италии

Удинезе - Дженоа 1:2

Голы: Пьотровски, 65 - Малиновский, 34 (пен.), Нортон-Каффи, 83

Ожидаемые голы (xG): 1.09 - 1.54
Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 23 - 12
Удары в створ: 6 - 6
Угловые: 6 - 2
Фолы: 16 - 12

Удинезе: Окойе - Кабаселе, Бертола, Соле - Дзаноли (Эхизибуэ, 73), Эккеленкамп (Браво, 86), Карлстрем, Пьотровски (Ловрич, 86), Земура (Модешту, 15) - Дзаниоло, Дэвис (Букса, 73).

Дженоа: Леали - Маркандалли, Отоа, Васкес - Нортон-Каффи, Малиновский (Мессиас, 76), Мазини, Торсбю, Мартин - Коломбо (Эхатор, 76), Оливейра (Экубан, 63).

Предупреждение: Карлстрем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: удинезе дженоа чемпионат Италии Серия А Руслан Малиновский

Статьи по теме

Пулишич сотворил для Милана камбэк в победном матче с Торино Пулишич сотворил для Милана камбэк в победном матче с Торино
Гол Малиновского в обзоре победного матча Дженоа с Удинезе Гол Малиновского в обзоре победного матча Дженоа с Удинезе
Манчестер Юнайтед разгромил в гостях Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед разгромил в гостях Вулверхэмптон
"Знаем, как это произошло": Менеджер Паркера высказался о проваленном тесте на наркотики "Знаем, как это произошло": Менеджер Паркера высказался о проваленном тесте на наркотики

Видео

Гол Малиновского в обзоре победного матча Дженоа с Удинезе
Гол Малиновского в обзоре победного матча Дженоа с Удинезе

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Хаузер и Фийон-Майе победами в гонках преследования закрыли первый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Эстерсунде
просмотров
Футбол сегодня: Манчестер Юнайтед выходит на матч против Вулверхэмптона, Торино сыграет против Милана
просмотров
УПЛ: Эпицентр разгромной победой над Полтавой закрыл 15-й тур
просмотров
Лига чемпионов: Интер встретится с Ливерпулем, Барселона сыграет с Айнтрахтом, а Аталанта - с Челси
просмотров

Последние новости

Европа00:24
Манчестер Юнайтед разгромил в гостях Вулверхэмптон
Вчера, 23:52
Европа23:52
Пулишич сотворил для Милана камбэк в победном матче с Торино
Бокс23:28
"Знаем, как это произошло": Менеджер Паркера высказался о проваленном тесте на наркотики
Европа22:59
Довбик вернулся в общую группу после травмы
Европа22:30
Гол Малиновского в обзоре победного матча Дженоа с Удинезе
Биатлон21:51
Действующая обладательница Большого хрустального глобуса заболела коронавирусом
Европа21:10
Гол Малиновского помог Дженоа обыграть Удинезе
Лига Чемпионов20:50
Лига чемпионов: Интер встретится с Ливерпулем, Барселона сыграет с Айнтрахтом, а Аталанта - с Челси
Европа20:32
Реал потерял на длительный срок ключевого защитника
Европа19:55
Малиновский забил второй в сезоне гол за Дженоа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK