Джейк Пол отреагировал на совместные тренировки Джошуа и Усика

Пол не боится усиленного Джошуа.
Вчера, 12:42
Джейк Пол / Getty Images
Джейк Пол / Getty Images

Американский блогер-боксер Джейк Пол на пресс-конференции перед боем с Энтони Джошуа отреагировал на новости о подготовке его соперника в команде украинского чемпиона Александра Усика.

Джошуа готовится вместе с Усиком? Прекрасно, что он работает с сильнейшими. От одного из ведущих супертяжеловесов планеты нельзя ожидать чего-то другого.

Помимо этого американец заявил, что тренировки Джошуа сделают его сильнее, и он этого не боится:

"Я хочу видеть перед собой максимально готового Энтони Джошуа, и тогда вы увидите лучшую версию Джейка Пола. Посмотрим, кто из нас окажется сильнее", — сказал Пол на пресс-конференции для Netflix.

Ранее сообщалось, что Усик прокомментировал избрание на должность президента World Boxing казахстанского экс-боксера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Энтони Джоуша Джейк Пол

