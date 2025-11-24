Джейк Пол отреагировал на совместные тренировки Джошуа и Усика
Пол не боится усиленного Джошуа.
Американский блогер-боксер Джейк Пол на пресс-конференции перед боем с Энтони Джошуа отреагировал на новости о подготовке его соперника в команде украинского чемпиона Александра Усика.
Джошуа готовится вместе с Усиком? Прекрасно, что он работает с сильнейшими. От одного из ведущих супертяжеловесов планеты нельзя ожидать чего-то другого.
Помимо этого американец заявил, что тренировки Джошуа сделают его сильнее, и он этого не боится:
"Я хочу видеть перед собой максимально готового Энтони Джошуа, и тогда вы увидите лучшую версию Джейка Пола. Посмотрим, кто из нас окажется сильнее", — сказал Пол на пресс-конференции для Netflix.
Ранее сообщалось, что Усик прокомментировал избрание на должность президента World Boxing казахстанского экс-боксера.
