Джейк Пол отреагировал на совместные тренировки Джошуа и Усика

Американский блогер-боксер Джейк Пол на пресс-конференции перед боем с Энтони Джошуа отреагировал на новости о подготовке его соперника в команде украинского чемпиона Александра Усика.

Джошуа готовится вместе с Усиком? Прекрасно, что он работает с сильнейшими. От одного из ведущих супертяжеловесов планеты нельзя ожидать чего-то другого.

Помимо этого американец заявил, что тренировки Джошуа сделают его сильнее, и он этого не боится:

"Я хочу видеть перед собой максимально готового Энтони Джошуа, и тогда вы увидите лучшую версию Джейка Пола. Посмотрим, кто из нас окажется сильнее", — сказал Пол на пресс-конференции для Netflix.

