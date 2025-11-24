iSport.ua
Усик: Поздравляю Головкина с назначением на должность президента World Boxing

Чемпион обратился к чемпиону.
Вчера, 11:51       Автор: Василий Войтюк
Украинский чемпион мира в супртяжелом весе Александр Усик прокомментировал избрание на должность президента World Boxing казахстанского экс-боксер Геннадия Головкина.

"Геннадий, поздравляю тебя с назначением на пост президента World Boxing. Это важный шаг для бокса и начало новой главы по развитию этого вида спорта"

Напомним, что World Boxing - это международная спортивная организация, регулирующая любительский бокс, она была создана в апреле 2023 года.

Головкин был единственным кандидатом в президенты. Ранее были слухи, что на эту должность будет претендовать Владимир Кличко. Первый президент World Boxing Борис ван дер Ворст не баллотировался на второй срок.

