Трубин и Судаков вместе попали в стартовый состав Бенфики

Бенфика определилась со стартовым составом на матч чемпионата Португалии.

Сегожня, 14 декабря, подопечные Жозе Моуринью отправятся в гости к Морейренсе. Матч начнется в 20:00 по киевскому времени.

В стартовый состав "орлов" попали оба украинца - Георгий Судаков и Анатолий Трубин.

Для кипера это будет уже 22-й матч в текущем сезоне, а Судаков выйдет на поле лишь в 18-й раз.

