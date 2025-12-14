iSport.ua
Трубин и Судаков вместе попали в стартовый состав Бенфики

Украинцы сыграют против Морейренсе.
Сегодня, 19:20       Автор: Андрей Безуглый
Георгий Судаков / Getty Images
Бенфика определилась со стартовым составом на матч чемпионата Португалии.

Сегожня, 14 декабря, подопечные Жозе Моуринью отправятся в гости к Морейренсе. Матч начнется в 20:00 по киевскому времени.

В стартовый состав "орлов" попали оба украинца - Георгий Судаков и Анатолий Трубин.

Для кипера это будет уже 22-й матч в текущем сезоне, а Судаков выйдет на поле лишь в 18-й раз.

Ранее также Ноттингем разбил Тоттенхэм, но не без участия Зинченко.

