Ноттингем без Зинченко разбил Тоттенхэм

В воскресенье, 14 декабря, Ноттингем принимал дома Тоттенхэм. Александр Зинченко остался в запасе.

Хозяева сразу показали, что они намерены выиграть этот матч, доставив немало хлопот Викарио. Но на 28-й минуте итатльянец ошибся, позволив Хадсон-Одои открыть счет.

Он же забил и второй гол на старте второго тайма, пушечным ударом прошив ворота "шпор". Тоттенхэм в целом мало что мог противопоставить Ноттингему, который полностью контролировал матч.

И в подтверждение этого ближе к концу матча еще пушка, но теперь от Сангаре установила окончательный счет поединка. Зинченко так и не появился на поле.

Ноттингем - Тоттенхэм 3:0

Голы: Хадсон-Одои, 28, 50, Сангаре, 79

