Оценка Ярмолюка в игре с Тоттенхэмом

Брентфорд уступил Тоттенхэму со счётом 2:0

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе и отыграл 76 минут.

За матч он выполнил 80% точных передач (20/25), совершил 100% успешных попыток дриблинга (1/1), получил жёлтую карточку, сделал 1 отбор, выиграл 2 из 6 единоборств, совершил 2 выноса, 1 перехват, 2 подбора и допустил 10 потерь мяча.

К сожалению, в этой игре 21-летний хавбек получил одну из самых низких оценок. WhoScored оценил игру Ярмолюка на 5.8, а Sofascore — на 6.3.

