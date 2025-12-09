iSport.ua
Тоттенхэм произвел замену в заявке на Лигу чемпионов

"Шпоры" усилили атакующую линию.
Сегодня, 18:49       Автор: Антон Федорцив
Матис Тель / Getty Images
Матис Тель / Getty Images

В заявке лондонского Тоттенхэма на основной этап Лиги чемпионов произошли перемены. В список попал форвард Матис Тель, сообщает официальный сайт клуба.

Француз заменил в заявке коллегу по амплуа Доминика Соланке. Английский нападающий остается в лазарете с травмой лодыжки. Он не выходил на поле с конца августа.

В нынешнем сезоне Тель провел 13 матчей во всех турнирах, в которых оформил 2 гола. Летом "шпоры" выкупили нападающего за 35 млн евро. Раньше права на него принадлежали мюнхенской Баварии.

К слову, защитник французского ПСЖ Люка Эрнандес получил длительную дисквалификацию в Лиге чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм доминик соланке Матис Тель

