Звезда ПСЖ получил суровый бан в Лиге чемпионов

Защитник французского Пари Сен-Жермен Люка Эрнандес пока сосредоточится на выступлениях в Лиге 1. УЕФА дисквалифицировал универсала на 3 поединка Лиги чемпионов, сообщает Foot Mercato.

Француз наказан за удаление в 5-м туре. Тогда Эрнандес умышленно ударил локтем полузащитника лондонского Тоттенхэма Хави Симонса. Он не поможет ПСЖ в противостояниях с баскским Атлетиком, лиссабонским Спортингом и английским Ньюкаслом.

В нынешнем сезоне Эрнандес сыграл 13 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист. В частности, в основном этапе Лиги чемпионов защитник провел 3 поединка. Правда, он ни разу не вышел в старте парижан.

Тем временем нападающий Мохамед Салах скандально вылетел из состава английского Ливерпуля.

