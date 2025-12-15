iSport.ua
Фенербахче заинтересовался украинцем из Жироны

Рассматривает Цыганкова как усиление фланга.
Сегодня, 12:47       Автор: Валентина Чорноштан
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Фенербахче заинтересовался вингером Жироны и сборной Украины Виктором Цыганковым, пишет CanarySports.

По информации издания, турецкий клуб рассматривает Виктора как игрока для усиления фланга.

В Фенербахче считают, что Цыганков сможет успешно заиграть в чемпионате Турции, а адаптация к новой лиге пройдёт быстро.

В текущем сезоне украинец провёл 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился 4 голами и 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм готов побить трансферный рекорд ради звезды Атлетико.

