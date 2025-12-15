iSport.ua
Карри превзошел очередное достижение Джордана

У плеймейкера достаточно пороха в пороховницах.
Сегодня, 09:51       Автор: Антон Федорцив
Стеф Карри / Getty Images

Лидер Голден Стэйт Стеф Карри результативно сыграл против Портленда в регулярке НБА. Американец стал лучшим в истории ассоциации по матчам с 40+ пунктов в 30 лет и старше.

Ветеран набрал 48 очков. Карри реализовал 16 бросков из игры (26 попыток). В частности, он оформил 12 трехочковых (19 попыток), а также четыре штрафных броска (4). Плеймейкер провел 46 сверхрезультативных поединков в возрасте 30+.

Карри стал новым рекордсменом НБА по этому показателю. Он превзошел достижение Майкла Джорджана (45 матчей). Тем не менее, Уорриорз потерпели поражение от Трэйл Блэйзерс (131:136).

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.

