Карри превзошел очередное достижение Джордана
Лидер Голден Стэйт Стеф Карри результативно сыграл против Портленда в регулярке НБА. Американец стал лучшим в истории ассоциации по матчам с 40+ пунктов в 30 лет и старше.
Ветеран набрал 48 очков. Карри реализовал 16 бросков из игры (26 попыток). В частности, он оформил 12 трехочковых (19 попыток), а также четыре штрафных броска (4). Плеймейкер провел 46 сверхрезультативных поединков в возрасте 30+.
Карри стал новым рекордсменом НБА по этому показателю. Он превзошел достижение Майкла Джорджана (45 матчей). Тем не менее, Уорриорз потерпели поражение от Трэйл Блэйзерс (131:136).
Steph Curry dazzled as only Steph Curry can, despite the Warriors loss.— NBA (@NBA) December 15, 2025
🍳 48 PTS
🍳 3 STL
🍳 12 3PM
He passes Michael Jordan for the most 40-PT games after turning 30 (45) in NBA HISTORY 🤯 pic.twitter.com/rbD8KISfWi
